Новая Каледония, островная полуавтономная территория Франции в Тихом океане охвачена беспорядками и стычками между сторонниками и противниками независимости.

Протестные акции начались в понедельник в ответ на подведение итогов голосования во французском парламенте, находящегося, как отмечают СМИ, в 17 тысячах километрах от Новой Каледонии.

Депутаты предложили поправки в конституцию Новой Каледонии, которые расширяют избирательные права французов, живущих на островах. Во вторник законодатели проголосовали за поправки.

Это и привело к волнениям. Горят автомобили, разграблены магазины и офисы местных компаний. Закрыты школы, по последним сообщениям, в столкновениях с полицией погибли трое молодых людей коренной канакской народности и один сотрудник правоохранительных органов, информирует Reuters.

С 15 мая в Новой Каледонии действует объявленный Парижем режим чрезвычайного положения. Он даёт местным властям дополнительные полномочия. Запрещены многолюдные собрания, ограничено передвижение по стране.

В административном центре территории, городе Нумеа действует комендантский час.

Франция направила 500 полицейских для усиления контингента правоохранителей на главном острове Новой Каледонии, где обычная численность полиции составляет примерно 1800.

Новый законопроект, одобренный законодателями в Париже во вторник, позволит французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах. Местные лидеры расценивают это решение как шаг, который, ослабит голоса коренного канакского населения.

«Никакое насилие недопустимо», — заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, добавив, что чрезвычайное положение позволит французскому правительству применить масштабные меры для восстановления порядка.

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду обратился с письмом к политическим лидерам Новой Каледонии в призывов твёрдо осудить акты насилия. Макрон пригласил тех, сторонников и противников независимости Новой Каледонии прилететь в Париж, чтобы лицом к лицу обсудить создавшееся положение, сообщает CNN.