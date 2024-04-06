Власти дальневосточного города Хабаровска объявили о введении чрезвычайного положения. Объект, излучающий повышенный уровень радиации, был обнаружен вблизи опоры электропередачи — примерно в 2,5 км от жилых кварталов.

Российские власти оцепили Хабаровск после обнаружения утечки радиации, Пострадавших нет. Согласно сообщению властей «угрозы здоровью граждан также нет».

Российские власти не уточнили причину радиации в Хабаровске. Однако таинственный источник радиации был «извлечен и помещен в защитный контейнер», а затем «перевезен в хранилище радиоактивных отходов».

Чрезвычайное положение в Индустриальном районе города сохранится еще как минимум три дня, пока правоохранительные органы будут расследовать источник утечки.