Власти Исландии объявили чрезвычайное положение после серии землетрясений на полуострове Рейкьянес в юго-западной части страны, где расположен одноименный вулкан, сообщает The Guardian со ссылкой на Департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями.

С конца октября на полуострове было зарегистрировано 24 тыс. подземных толчков, из них почти 800 — в пятницу, 10 ноября, с полуночи до 14:00 по местному времени. Магнитуда самого сильного землетрясения составила 5,2, передает РБК.

В национальном метеорологическом управлении Исландии предупредили, что извержение может произойти через несколько дней. В этом случае, не исключает ведомство, магма может достичь поверхности и достичь прибрежного города Гриндавик с население около 4 тыс. человек. Населенный пункт расположен в 3 км к юго-западу от района, где произошла серия землетрясений.