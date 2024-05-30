На юго-западе Исландии, а полуострове Рейкьянес, началось извержение вулкана, из-за которого пришлось эвакуировать знаменитый геотермальный курорт Голубая лагуна и небольшой рыбацкий городок Гриндавик.
Это уже пятое извержение в этом районе с декабря.
Объявлено чрезвычайное положение, но ожидается, что оно не повлияет на авиарейсы в Исландию.
Фаннар Йонассон, мэр Гриндавика, заявил государственной телекомпании RUV, что его беспокоит количество лавы, текущей в сторону города, объем которой. по его словам, гораздо больше, чем наблюдалось в ходе недавних извержений.
Местный поставщик электроэнергии HS Veitur сообщил, что в качестве меры предосторожности в Гриндавике было отключено электричество.
По данным местных СМИ, три человека отказались покинуть город.
Позже официальные лица выступили с заявлением, в котором настоятельно призвали покинуть этот район всех оставшихся в городке или рядом с ним.
Сообщается, что все дороги, ведущие в город и из него, кроме одной, в настоящее время недоступны.
На кадрах с места извержения можно увидеть стену расплавленной породы, поднимающуюся на высоту до 50 метров, и огромные шлейфы пепла, покрывающие большую часть неба. (bbc.com)