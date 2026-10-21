Премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в сейме (парламенте) открыто заявил, что в «чертовски высоких» ценах на автомобильное топливо для простых поляков виноват президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Clash Report.

Политик отметил, что в Польше одни из самых низких цен на топливо в Евросоюзе, хотя для обычных людей они по-прежнему «чертовски высокие».

«Дональд [Трамп] несет за это ответственность. У нас нет никаких сомнений. Но почему-то он ваш герой, а не премьер-министр Польши», — сказал Туск.

При этом премьер не стал говорить о том, каким конкретно образом американский лидер виноват в высоких ценах на топливо.