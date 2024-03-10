Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила новый мировой рейтинг клубов.

Соответствующая информация была размещена на официальном сайта организации.

Отметим, что в список из 402 команд были включены два представителя Азербайджана.

Клуб «Карабах», занявший в прошлом месяце 70-е место, поднялся на 61-ю строчку данного рейтинга. На счету представителя у Агдама имеется 164,75 очка.

Сообщается, что ФК «Нефтчи», в свою очередь, достиг 20-го места. Так, «черно-белые» (60,75 очка) поднялись с 398-го на 378-е место.

Отметим, что мировой рейтинг возглавляет последний победитель английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» (385 очков). На втором месте испанский «Реал» (313 очков), а на третьем — итальянский “Интер” (307 очков).