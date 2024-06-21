Следуя данным статистики, в январе-апреле 2024 года среднемесячная заработная плата по стране выросла на 10,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщили в Государственном комитете статистики. Если точнее, усредненный номинальный оклад наемных работников составил на сегодняшний день 1 007,5 маната.

Как это обычно водится, зарплаты в нефтегазовом секторе выше. По отчетности Госкомстата, оклады сотрудников этой сферы достигли 4 031,5 маната. В разы меньше получают в ненефтяном секторе экономики — 950,5 маната. Кроме этого, отмечается, что среднемесячная заработная плата лиц, работающих на государственных предприятиях, составила 943,2 маната, на частных — 1 077,2 маната.

Обычно сводки о среднемесячной зарплате вызывают немало вопросов и возражений у граждан, получающих гораздо меньше заявленной суммы. По словам опрошенных нами граждан, зарплаты массы работников находятся на уровне 500 – 600 манатов. На такие выводы наводят электронные сайты по поиску работы в Азербайджане. Масса работодателей предлагает зарплату почти вдвое меньше заявленной Госкомстатом средней номинальной. Вакансии в большинстве своем охватывают сферу услуг – это салоны красоты, предприятия общепита, торговли, отели и помощь по дому. Требуются уборщицы, посудомойщицы, повара, официанты, няни, горничные и т. п. Сложно встретить предложение работы на производственных предприятиях – такие вакансии местные электронные ресурсы для поиска работы практически не публикуют.

Мониторинг таких ресурсов показывает – большинство работодателей в столице готовы платить соискателям месячную зарплату не более 600 манатов, а в среднем оклады не превышают 400 – 550 манатов. Гражданам предлагают отработать 10-часовой день при суточной оплате 20 манатов. При этом во многих случаях не соблюдается установленное законодательством требование к 40-часовой рабочей неделе и оформлению трудовых отношений.

Все это наводит на выводы о массовом нарушении трудовых прав граждан, вынужденных трудиться по 10 – 12 часов в сутки с одним выходным в неделю или даже без выходных. Кроме прочего, нарушаются права на будущую пенсию, поскольку многие работодатели не желают тратиться на социальные взносы и предпочитают нелегальный наемный труд.

Конечно же, в такой ситуации официальные данные о средних зарплатах вызывают скепсис у массы тружеников. Особенно если учесть, что статистика регулярно апеллирует к росту средних окладов. На деле зарплаты не только не растут, а падают, делится с нами столичная жительница Айгюн Адыгезалова. По словам гражданки, еще десять лет назад она получала 500 манатов. За эти годы ее зарплата подросла на 100 манатов, но, если учесть инфляцию и обесценивание денег, теперь этой суммы на жизнь не хватает. Почти такие же зарплаты получают в ее окружении, и поэтому официальные сводки о номинальных получках выглядят достаточно странно.

На самом же деле среднемесячную номинальную начисленную заработную плату получают путем деления фонда зарплат на количество официально трудоустроенных работников. Проще говоря, кто-то может получать 10 тыс. манатов в месяц, а кому-то платят не больше 350 манатов, в среднем же получается чуть больше 1 тыс. манатов.

Официальная статистика зарплат не охватывает массу тружеников теневого рынка занятости. По данным Госкомстата, на 1 мая текущего года численность наемных работников в экономике страны составляла 1 749,7 тыс. человек, из них 897 тыс. человек работали в государственном секторе экономики, а 852,7 тыс. человек – в негосударственном секторе. Собственно, речь идет об этих официально зарегистрированных работниках. В республике нет данных о неофициальном рынке труда, поэтому сложно сказать, сколько людей трудятся на «сером» фронте местного рынка занятости.

Есть еще один нюанс: независимые аналитики предлагают использовать метод подсчета не номинальной, а медианной зарплаты. Ее считают наиболее объективным критерием в анализе доходов населения. Однако официальная статистика настойчиво апеллирует к средней номинальной. Иные аналитики полагают, что причины такой последовательности в том, что при таком подсчете средняя зарплаты выглядит в разы выше. Данные о медианной зарплате публикуются сравнительно реже. Следуя последней отчетности Минтруда, она приблизилась к 480 манатам.

Примечательно, что в рейтинге стран по валовой среднемесячной заработной плате CEOWORLD Magazine Азербайджан на начало 2024 года оказался на 99-м месте среди 196 в мире. Заработная плата в стране составила 494 доллара. Среди стран СНГ самая высокая зарплата в России (2 159 долларов), Казахстане (673 доллара). Ниже Азербайджана в рейтинге расположились Украина (430 долларов), Узбекистан (351 доллар), Кыргызстан (228 долларов) и Таджикистан (169 долларов).