Международная федерация паратхэквондо опубликовала новый рейтинг.

Согласно информации, паралимпийский чемпион Азербайджана тхэквондист Имамеддин Халилов с 521,10 очка продолжает лидировать в весовой категории до 70 кг.

В весовой категории до 58 кг бронзовый призер Паралимпийских игр Сабир Зейналов (329,65) занимает 4-е место.

Амин Шихалиев (31,25) в весовой категории до 63 кг поднялся на шесть позиций по сравнению с предыдущим рейтингом – 22-е место. Такой же показатель у Орхана Джафарова (42,64), который улучшил свой результат на восемь позиций в весовой категории до 80 кг.