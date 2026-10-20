В XXI веке стратегическое значение государства определяется не только запасами нефти и газа, военным потенциалом, транспортными коридорами и способностью влиять на региональную политику. Всё большую роль играет ресурс, без которого невозможно существование ни экономики, ни промышленности, ни сельского хозяйства, — пресная вода. Если в прошлом борьба за энергетические ресурсы определяла многие геополитические процессы, то в будущем доступ к воде, эффективность её использования и способность гарантировать водную безопасность могут стать не менее важными факторами национальной устойчивости. Для Азербайджана этот вопрос имеет особое значение: страна обладает значительным энергетическим потенциалом, укрепляет свои позиции на международных транспортных маршрутах, развивает освобождённые территории, однако одновременно сталкивается с ограниченностью собственных водных ресурсов, климатическими изменениями и растущим спросом на воду. Поэтому вопрос заключается уже не только в том, достаточно ли воды сегодня, но и в том, насколько государство готово к условиям, при которых её получение и рациональное распределение потребуют гораздо больших усилий.

Согласно данным Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, природные водные ресурсы страны ограничены: на Азербайджан приходится приблизительно 15% водных ресурсов Южного Кавказа. Особенно важна структура формирования речного стока: 67–70% ресурсов речных вод образуются за пределами страны. В засушливые годы суммарные естественные ресурсы поверхностных вод могут сокращаться примерно до 22,6–27 кубических километров против 28,5–30,5 кубического километра в обычных условиях. Эти цифры показывают, почему водная безопасность Азербайджана зависит не только от внутренних решений, но и от климатических процессов, хозяйственной деятельности соседних государств и состояния трансграничных рек. При этом необходимо различать общий природный объём воды, реально доступные ресурсы и воду, которую можно безопасно и экономически оправданно доставить потребителю. Наличие реки на карте ещё не означает, что её вода в нужном количестве и качестве окажется в сельском хозяйстве, промышленности или городском водопроводе.

Одним из наиболее уязвимых направлений остаётся сельское хозяйство. По оценкам Всемирного банка, на сельскохозяйственный сектор приходится около 90% общего объёма забираемой в стране воды. Это объясняется климатическими условиями, значительной ролью орошаемого земледелия и необходимостью поддерживать производство продовольствия в регионах с недостаточным количеством осадков. Однако именно здесь скрывается важное противоречие: страна должна одновременно увеличивать производительность сельского хозяйства, обеспечивать доходы фермеров и сокращать потребление дефицитного ресурса. В докладах Всемирного банка о водном хозяйстве Азербайджана обращается внимание на проблемы состояния ирригационной инфраструктуры, недостаточного контроля потоков и невысокой эффективности использования воды. Иными словами, проблема заключается не только в том, сколько воды получает страна от природы, но и в том, какую экономическую отдачу она извлекает из каждого кубического метра. Если вода продолжит уходить через неэффективные каналы, изношенные сети и неоптимальные способы полива, даже новые водохранилища не обеспечат долгосрочного решения.

Климатические изменения способны сделать эту проблему ещё острее. Повышение температуры увеличивает испарение, меняет режим осадков, влияет на снежный покров в горных районах и сроки поступления воды в реки. Для страны, значительная часть водоснабжения которой зависит от внешнего речного стока, такие изменения особенно чувствительны. Всемирный банк в своих исследованиях водной безопасности региона указывает на растущие риски, связанные с изменением климата, экстремальными погодными явлениями и изношенностью инфраструктуры. При этом опасность заключается не только в продолжительных засухах: неравномерное распределение осадков может приводить к чередованию дефицита воды и разрушительных паводков. Вода, которая стремительно проходит по руслам во время интенсивных осадков, не обязательно становится доступным запасом на последующие сухие месяцы. Следовательно, Азербайджану необходимо не просто наращивать водохранилищные мощности, а выстраивать систему, способную удерживать, очищать, распределять и экономно использовать воду в условиях всё менее предсказуемого климата.

Особое стратегическое значение имеет трансграничный характер водных ресурсов. Кура, Араз и Самур связывают водную безопасность Азербайджана с решениями, принимаемыми за пределами его территории. Строительство водохранилищ, расширение ирригационных систем, промышленное потребление и загрязнение рек в верховьях способны влиять на количество и качество воды, поступающей вниз по течению. Поэтому водная политика должна быть частью региональной дипломатии, а не ограничиваться работой национальных ведомств. Азербайджану необходимы постоянный обмен гидрологическими данными, совместный мониторинг качества воды, прозрачные механизмы предупреждения засух и паводков, а также практические договорённости по использованию трансграничных бассейнов. Это не означает, что водный вопрос неизбежно станет источником конфликта. Напротив, общая зависимость от речных систем создаёт пространство для прагматичного сотрудничества. В долгосрочной перспективе способность договариваться о воде может оказаться не менее важной, чем развитие железнодорожных маршрутов, энергетических связей и торговых коридоров.

Вместе с тем освобождённые территории создают для Азербайджана дополнительные возможности. Восстановление инфраструктуры Карабаха и Восточного Зангезура, развитие сельского хозяйства, строительство новых населённых пунктов и возвращение жителей требуют комплексного планирования водоснабжения. Президент Ильхам Алиев, выступая по вопросам государственной программы совершенствования систем водоснабжения, канализации и ливневой инфраструктуры Баку и Абшерона, обращал внимание на значение водных источников, расположенных на возвращённых территориях. Их использование действительно способно укрепить внутреннюю водную базу страны и расширить возможности хозяйственного развития. Однако новые источники не следует рассматривать как автоматическое решение проблемы: необходимо учитывать сезонность стока, экологические ограничения, потребности местных экосистем и стоимость доставки воды туда, где она наиболее востребована. Стратегическая задача состоит в том, чтобы превратить природные преимущества освобождённых районов в устойчивый ресурс для всей страны, не допуская чрезмерного изъятия воды и не повторяя прежних ошибок инфраструктурного планирования.

Важнейший вопрос — состояние водопроводных и канализационных систем. Даже при наличии достаточных источников часть воды может теряться до того, как она попадёт к потребителю. Изношенные трубы, утечки, недостаточный учёт, перебои подачи и слабая координация между этапами водоснабжения увеличивают стоимость услуги и снижают её надёжность. В сентябре 2026 года Всемирный банк сообщил о подготовке проекта Climate-Resilient and Efficient Water Supply для Азербайджана, предоставив грант в размере 1,5 миллиона долларов на подготовительные работы. Среди обозначенных направлений — технико-экономическое обоснование модернизации бакинской водопроводной системы, цифровое управление, повышение энергоэффективности и сокращение потерь воды, не приносящих дохода водоснабжающей организации. Это важный шаг, но подготовка проекта и выделение гранта ещё не означают, что проблема уже решена. Результат будет зависеть от качества инженерных решений, прозрачности закупок, контроля исполнения и измеримых показателей: сколько воды удастся сохранить, насколько сократятся аварии и как изменится стабильность подачи для жителей.

Не менее важна модернизация самого сельского хозяйства. В условиях дефицита воды продолжать поливать поля по принципу «чем больше воды, тем лучше» становится экономически невыгодно. Капельное орошение, автоматизированное управление поливом, датчики влажности почвы, выравнивание полей, ремонт каналов и выращивание культур с учётом климатических особенностей способны существенно повысить эффективность водопользования. Но технологическая модернизация требует инвестиций, знаний и доступного финансирования. Крупное хозяйство легче внедрит современные системы, чем небольшой фермер, для которого первоначальные затраты могут оказаться непосильными. Поэтому государственная поддержка должна учитывать не только объём выделенных средств, но и доступность технологий для региональных производителей. Необходимы консультационные службы, демонстрационные хозяйства, льготное финансирование и прозрачные критерии оценки результатов. При этом экономию воды следует измерять фактическим сокращением потребления на единицу продукции, а не количеством приобретённого оборудования. Иначе модернизация рискует превратиться в очередную кампанию по освоению бюджетов, тогда как реальная водная эффективность останется прежней.

Водная безопасность касается и повседневной жизни граждан. Для жителей Баку и Абшеронского полуострова важны не только бесперебойная подача питьевой воды, но и её качество, состояние канализации, очистка сточных вод и защита водоисточников от загрязнения. Рост городов, строительство жилья, развитие промышленности и увеличение потребления создают дополнительную нагрузку на инфраструктуру. При этом водная политика не может сводиться к призывам экономить воду дома, если значительные потери происходят на уровне распределительных сетей и управления. Граждане должны понимать, каким количеством воды страна располагает, каковы реальные потери, какие районы требуют первоочередной модернизации и когда ожидается улучшение услуг. Публикация понятных показателей и регулярная отчётность позволили бы превратить водную безопасность из абстрактной государственной задачи в предмет общественного контроля. Чем прозрачнее система, тем проще отличить реальные достижения от формальных отчётов. В конечном счёте доверие к водной политике определяется не количеством проведённых совещаний, а тем, насколько стабильно вода поступает в дома и насколько разумно расходуются средства на её сохранение.

Готов ли Азербайджан к более засушливому будущему? У страны есть серьёзные преимущества: финансовые возможности для крупных инфраструктурных проектов, накопленный опыт строительства водохранилищ, потенциал развития освобождённых территорий и возможность привлекать международную экспертизу. Однако наличие ресурсов для инвестиций ещё не гарантирует эффективности управления. Всемирный банк в докладах о водной безопасности подчёркивает необходимость комплексного подхода, который объединяет инфраструктуру, управление спросом, экологическую устойчивость и экономические стимулы. Для Азербайджана это означает необходимость единой системы измеримых целей: сокращения потерь в сетях, повышения производительности сельскохозяйственного водопользования, расширения повторного использования очищенных сточных вод там, где это безопасно, защиты водосборных территорий и развития сотрудничества с соседними государствами. Важно также заранее определить приоритеты на случай засухи, чтобы распределение воды не превращалось в экстренное решение под давлением обстоятельств. Оценивать готовность страны следует не по заявлениям о будущих планах, а по тому, насколько быстро эти планы превращаются в работающую инфраструктуру и устойчивые результаты.

Вода постепенно становится одним из ключевых факторов экономической независимости Азербайджана. Нефть и газ принесли стране стратегические преимущества, обеспечили экспортные доходы и укрепили её международные позиции. Но энергетические ресурсы не способны заменить воду, необходимую для производства продовольствия, развития промышленности, поддержания городов и сохранения природных экосистем. В более засушливом будущем конкурентоспособность будет зависеть не только от того, сколько страна добывает и продаёт, но и от того, насколько рационально она использует ограниченные природные ресурсы. Азербайджану важно действовать на опережение: модернизировать водопроводные сети, перестраивать ирригацию, усиливать научный мониторинг, развивать цифровой контроль и добиваться практических договорённостей по трансграничным рекам. Главный стратегический вопрос заключается не в том, сможет ли страна однажды найти новые источники воды, а в том, сумеет ли она сохранить каждый доступный кубический метр уже сегодня. Именно от этого будет зависеть, станет ли вода основой устойчивого развития или ограничителем экономических амбиций. В XXI веке настоящая водная мощь государства определяется не количеством воды на карте, а способностью обеспечить ею людей, экономику и будущие поколения.

Автор

Агиль Гахраманов