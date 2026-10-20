Американская армия намерена использовать сотни высотных аэростатов в случае возникновения конфликта на европейском театре военных действий, заявил изданию The War Zone глава Многодоменного командования ВС США в Европе (Multi-Domain Command Europe) бригадный генерал Стивен Карпентер.

В условиях европейского театра военных действий планируется направить в зону конфликта сотни, а, возможно, и тысячи таких аэростатов, сказал генерал, добавив, что считает их потенциально способными кардинально изменить ход боевых действий.

«Мы хотели бы насытить стратосферу высотными аэростатами — речь идет о 200-300 аппаратах одновременно», — подчеркнул Карпентер.

По его словам, армия намерена использовать эти аэростаты не только как средства создания многочисленных ложных целей, но и как платформы для ретрансляции сигналов, ведения разведки в реальном режиме времени и радиоэлектронной борьбы, а также как носители для запуска беспилотных систем, способных применять кинетическое оружие.

Кроме того, они послужат «множителем боевой мощи», создав над полем боя устойчивую активную сеть — своего рода резерв на случай выхода из строя космических систем связи и наблюдения, отметил Карпентер.

По его словам, в целом современные высотные аэростаты позволяют осуществлять длительное присутствие в заданном районе — от нескольких дней до недель и даже месяцев. Добравшись до назначенного места, некоторые современные аэростатные системы способны удерживать позицию, несмотря на преобладающие ветры, за счет изменения высоты полета, подчеркнул генерал.

Он также указал, что высотные аэростаты работают на таких высотах, которые обеспечивают отличный обзор для радаров, камер и других датчиков — во всех направлениях и на обширных территориях. Находясь на высоте около 18 км и более, такие аппараты позволяют заглянуть в закрытые для доступа районы, оставаясь при этом в международном воздушном пространстве и на безопасном расстоянии от потенциальных угроз.

В ходе конфликта эти аэростаты можно направлять глубоко в воздушное пространство противника — их потеря не станет критической, поскольку они относятся к категории относительно недорогих и «расходуемых» средств, добавил Карпентер.

«Думаю, все понимают, что наступит момент, когда спутниковая связь будет серьезно нарушена или вовсе выведена из строя. Одно из направлений, на котором мы сосредоточены — это стратосфера (высоты от 18 до 24 км). Поразить цели на таких высотах крайне сложно — для этого потребовались бы весьма дорогостоящие и совершенные средства, такие как истребители пятого поколения или (российские) зенитные ракетные комплексы большой дальности С-400 «Триумф», — резюмировал он.