Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило зонд MMX, который первый в мире сядет на спутнике Марса (Фобосе) и вернется на Землю с образцами грунта. JAXA вело трансляцию запуска.

По данным агентства, зонд запустили с космодрома Танэгасима с помощью тяжелой ракеты-носителя Н-3.

План полета расписан на годы вперед. Около года станция будет добираться до Марса, в августе 2027-го выйдет на орбиту вокруг планеты, а с сентября начнет кружить возле Фобоса по квазиспутниковой траектории. В начале 2029 года на поверхность спустится 25-килограммовый ровер Идефикс, названный в честь пса из «Астерикса».

Гравитация на Фобосе так слаба, что на спутнике он будет весить всего 15 г. В 2030-м сядет и сама станция, возьмет пробы, а по дороге домой пролетит мимо второго спутника, Деймоса, и самого Марса. Капсула минимум с 10 г вещества Фобоса приводнится в Австралии в 2031 году, после чего образцы доставят в Японию и разделят между партнерами, включая европейских ученых.