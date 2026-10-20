Американский лидер Дональд Трамп 19 октября заявил, что Соединенные Штаты могут пересмотреть отношения с Европой, если европейские страны не смогут в ближайшее время решить миграционную проблему.

«Если они (европейские страны. — Ред.) не найдут свой путь скоро, а они должны найти свой путь, у нас не останется выбора — только уйти. У нас не будет выбора — только уйти. Мы не допустим того, чтобы это произошло здесь», — заявил глава Белого дома на митинге своих сторонников в штате Канзас, цитату приводит «РИА Новости».

Американский лидер отметил, что США пока продолжают взаимодействовать с европейскими государствами, несмотря на их «недостатки и слабости». При этом он связал нынешние проблемы Европы с миграцией и заявил, что подобное развитие событий было предсказуемым.

Трамп выразил надежду, что сложившаяся ситуация окажется временной. По его словам, недостаточный контроль границ позволяет прибывать в Европу людям, которые не ценят искусство, архитектуру и жителей европейских стран.