Министерство обороны Южной Кореи заявило о серьезной обеспокоенности в связи с ростом напряженности на границе с Севером, сообщает «Ренхап».

«Министерство национальной обороны выражает серьезную обеспокоенность в связи с критикой Ким Е Чжон (сестра Ким Чен Ына и заведующая отделом ЦК ТПК — ред.) законных операций наших вооруженных сил, проводимых в соответствии с соглашением о перемирии, а также в связи с эскалацией напряженности с помощью военных угроз», — говорится в заявлении военного ведомства.

В министерстве отметили, что «предупредительные радиопередачи и выстрелы», проводимые вблизи военно-демаркационной линии, являются «законными и оборонительными мерами».

Южная Корея «решительно ответит», если Север продолжит провокации, используя в качестве предлога «законные» меры, принятые Сеулом, предупредило минобороны РК.

Ведомство также призвало Пхеньян прекратить необоснованные заявления и вторжения в демилитаризованную зону и ответить на призывы Сеула приложить усилия для решения пограничных вопросов.

Кроме того, как сообщает «Ренхап», председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS ) генерал Чин Ен Сын отдал приказ военным жестко реагировать на любые провокации со стороны противника.

«Председатель заявил, что недопустимо, чтобы Северная Корея называла наши законные оперативные действия провокацией и возлагала вину за рост военной напряженности на наши вооруженные силы», — говорится в заявлении JCS.

«Он приказал войскам решительно реагировать, если противник предпримет дальнейшие провокации, используя наши законные действия в качестве предлога», — отметили в комитете начальников штабов ВС Южной Кореи.

Чин Ен Сын подтвердил, что недавний подрыв на мине, установленной Северной Кореей, был явной провокацией и нарушением соглашения о перемирии.