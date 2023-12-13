Министерство обороны Республики Корея планирует создать стратегическое командование, которое будет заниматься сдерживанием ядерной угрозы со стороны КНДР.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в сообщении оборонного ведомства по итогам встречи министра Син Вон Сика с представителями командования вооруженных сил.

«На встрече подтвердили, что будут стремиться к созданию до второй половины 2024 года отдельного стратегического командования, ответственного за укрепление практического потенциала расширенного сдерживания и реагирование на ядерную [угрозу со стороны] Северной Кореи. Будут приложены усилия для создания системы для реализации общевойсковых операций ядерных сил и войск с обычным вооружением Республики Корея и США в соответствии с обстановкой на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

На встрече министр обороны Син Вон Сик также сказала, что КНДР столкнется с «адскими разрушениями», если Пхеньян пойдет на провокации и подорвет мир на Корейском полуострове.