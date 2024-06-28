Одним из знаменательных событий в политическом мире прошлой недели, несомненно, стал визит президента России Владимира Путина в Северную Корею. Во время двухдневной поездки Путина в КНДР Москва и Пхеньян подписали договор о партнерстве, который предусматривает, среди прочего, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

Само название вышеназванного договора уже вызывает ироничную улыбку. Представляете, встретились два диктатора, один из которых уже агрессор, а второй – потенциальный, и выражают обеспокоенность по поводу агрессии против них.

Сама цель визита Путина в КНДР понятна: Россия устала «побеждать» на украинском фронте, а Запад на этом треке продолжает «терпеть поражение». А потому, чтобы русские и дальше «освобождали русские земли в Украине», необходимо в этом благородном деле иметь близкого партнера.

К сожалению, для «императора всея Руси и запредельных земель» Владимира Путина, его роль спасителя по достоинству не оценили в такой мощной державе, как Китай. Глава Поднебесной Си не стал испытывать судьбу, и на ноту ДО не перешел. Пока выдерживает паузу.

А вот Путин ждать не может. Пока он «побеждает» в Украине, в самой России «ропот рабов» становится все громче. И что делать при таком раскладе? Естественно, отвлечь внимание простолюдинов, акцентируя внимание на том, на что Россия горазда. То есть, в сфере военной промышленности. При этом, если верить Евтушенко, русские войны не хотят. Просто он в своем шедевре забыл отметить: для себя не хотят.

Но вернемся к братскому союзу двух диктаторов. Их многое сближает. Жестокость, честолюбие, комплекс неполноценности, и, наконец, «ядерная дубинка». Последней «оба спасителя планеты» любят размахивать каждый раз, когда жареный петух приближается к их пятой точке.

Само собой разумеется, «гремучий ядерно-диктаторский коктейль» вызвал серьезную обеспокоенность у Южной Кореи. «Коварные южане» не поверили в мирные цели «добрых ядерщиков» и высказались по данному вопросу достаточно жестко.

Тем более, что Владимир Путин однозначно пригрозил Южной Корее.

«Если Южная Корея примет решение о поставках вооружений Украине, то Москва примет меры, которые не понравятся Сеулу.

Надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи», — сказал он.

Сеул в долгу не остался. «У Южной Кореи не останется ограничений в отношении помощи Украине, если Россия предоставит высокоточное оружие КНДР»,- заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента республики Чан Хо Чжин.

«Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что будет делать Россия,- сказал он.- Останется ли у нас какая-либо возможность, если Россия предоставит высокоточное оружие Северной Корее?»

Как уточняют южнокорейские СМИ, если Москва «перейдет красную линию», Сеул может предоставить Киеву летальное оружие.

Итак, Москва, благодаря своим «дальновидным» шагам приобрела еще одного недоброжелателя. И совсем не латентного. «Поцелуи» в Пхеньяне в Сеуле запомнят надолго.

Но, как говорится, нет худа без добра. Вербальная «перестрелка» между РФ-КНДР и Южной Кореей стала новой пищей для изголодавшихся по скандалам российских пропаконтрацептивов.

Их можно понять. Ну, сколько можно говорить о том, что уничтожено столько-то украинских «боевиков», российская армия всех сильней и так далее, а в результате «дырка от бублика».

А потому, Сеул для российских «резиновых перчаток детородного органа» стал спасительным кругом.

И первой за этот круг ухватилась никто иная, как мать троих детей, а также профессионал в области провокации Маргарита Симоньян.

Под ее горячую руку Сеул на свою беду попался во время передачи другого противозачаточного средства Владимира Соловьева.

Марго раскрыла все тайны мироздания, связанные с Южной Кореей, о которых простой смертный даже и не догадывался. Оказывается, процветающая и мощная в экономическом пространстве Южная Корея…прозябает в нищете.

Первоначально Симоньян призвала всех обратить внимание на то, что в Южной Корее низкая рождаемость… за всю историю человечества. «Это абсолютно вымирающая страна», — вколотила гвоздь в южнокорейский гроб Симоньян.

По словам Марго, в этой стране рождаемость на одну женщину составляет 0,7 процента. И это правда. Но давайте переместим Симоньян из Южной Кореи в Россию.

Согласно статистике, рождаемость в России составляет 1, 49 на женщину. На первый взгляд, цифра обнадеживающая. Но все дело в том, что население Южной Кореи почти втрое меньше, чем в России. Путем несложных арифметических вычислений приходим к выводу: 0,5 это меньше, чем 0,7.

Ну, черт с ней с этой арифметикой. Обратимся к более точной «науке», а именно тезисам президента России Владимира Путина.

Читаем указ, который, кстати, имеет императивную основу.

«В России в ближайшие годы должны резко вырасти рождаемость и продолжительность жизни, говорится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Согласно документу, который размещен на сайте Кремля, через 6 лет суммарный коэффициент рождаемости в стране (СКР, среднее число детей на одну женщину репродуктивного возраста) должен вырасти до 1,6, а к 2036 году — до 1,8.

Ожидаемая продолжительность жизни россиян, согласно указу Путина, с текущих 73,4 года должна увеличиться до 78 лет к 2030 году и 81 года — к 2036-му.

Госпожа Симоньян, а ведь и в России дела в этом направлении отнюдь не радуют, верно? Понятно, что Симоньян, рассказывая страшилки о рождаемости в Южной Корее, преследовала совсем не гуманитарную цель. Только она «лизнула» в «патриотические» щели слишком глубоко. Инициатива наказуема.

Вот теперь придется думать Марго, как и язык вернуть обратно, и нежную кожу хозяина не поранить…