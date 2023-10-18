Вооруженные силы Южной Кореи обвинили КНДР в вероятном снабжении ХАМАС оружия. Боевики получили артиллерию, реактивные гранатометы и провели тренировки перед нападением на Израиль.

Как сообщает The Telegraph, Пхеньян может использовать подобную тактику для внезапного нападения на Южную Корею.

«Считается, что ХАМАС прямо или косвенно связан с Северной Кореей в различных областях, таких как торговля оружием, тактическое руководство и обучение», — сказал южнокорейский чиновник на условиях анонимности.

Как отмечается, выводы Южной Кореи основывались на военном анализе фотографий и видеозаписей СМИ об атаках ХАМАС 7 октября. Так, террористы использовали реактивные гранатометы F-7, которые, по словам чиновника, являются другим названием северокорейской пусковой установки RPG-7.

Также использовались 122-мм реактивные системы залпового огня и артиллерийские снаряды северокорейского производства. Их нашли на границе Израиля и газы. При этом Пхеньян также рекламировал использование парапланов для осуществления воздушного проникновения на границу – тактику, которую использовали боевики ХАМАС, чтобы обойти усиленные меры безопасности Израиля.

Тель-Авив также считает, что ХАМАС использовал оружие, произведенное в Северной Корее. Она могла храниться в Иране.