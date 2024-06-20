Южная Корея рассмотрит вопрос о поставках оружия Украине после заключения договора о сотрудничестве и обороне между Россией и КНДР. Об этом на пресс-конференции заявил советник по национальной безопасности страны Чан Хо Чжин, передаёт агентство «Рёнхап».

«Правительство выражает серьезную озабоченность и осуждает подписание соглашения», — заявил Чан. Он заявил, что любое сотрудничество, прямо или косвенно способствующее военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Южная Корея — один из крупнейших в мире поставщиков вооружений. Однако в Украину Сеул оружие не поставляет. Президент России Владимир Путин недавно заявлял, что ценит это в отношениях двух стран. Ряд мировых СМИ сообщал, что южнокорейские снаряды могли поставляться в США, чтобы Вашингтон, в свою очередь, мог отправлять снаряды Украине.

Неназванный собеседник «Рёнхап» в офисе президента Южной Кореи не стал подтверждать агентству пересмотр вопроса о поставках, но не стал и опровергать это. По его словам, Сеул пока не будет открыто комментировать этот вопрос. «О конкретных мерах будет сообщено позже, мы не хотим раскрывать планы заранее, и нам интересна реакция России», — сказал чиновник журналистам.