Власти Азербайджана могут снять эмбарго на поставки оружия Украине после российских ударов по объектам республиканской госкомпании SOCAR в Одесской области. По данным источников Caliber, такое решение будет принято, если Москва продолжит «агрессивную политику» против интересов Баку.

В воскресенье, 10 августа, президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они «осудили целенаправленные авиаудары России» по объектам республики и газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину. Зеленский назвал обстрелы попыткой Москвы заблокировать энергетические пути, которые гарантируют энергетическую независимость Украине и ее европейским партнерам. Лидеры обеих стран подчеркнули, что это «ни при каких обстоятельствах не приведет» к прекращению их сотрудничества в энергетической сфере.

Российские войска запустили пять дронов-камикадзе типа Shahed по нефтебазе SOCAR в Одесской области в ночь с 7 на 8 августа. В результате удара возник пожар, был поврежден дизельный трубопровод, четверо сотрудников компании получили тяжелые ранения.

Это уже второй обстрел связанных с Азербайджаном энергообъектов в Одесской области за последнюю неделю — в ночь на 6 августа российские военные атаковали компрессорную станцию «Орловка» в селе Новосельское, через которую с 28 июня в Украину поступает азербайджанский газ по Трансбалканскому газопроводу. В Минэнерго уточнили, что станция была целенаправленно атакована «десятками беспилотников», в том числе для того, чтобы навредить торговым отношениям Киева с Баку и другими партнерами.

Азербайджан начал поставлять газ Украине на основе соглашения SOCAR с «Нафтогазом». В Киеве тогда отметили, что объемы поставок небольшие, но имеют «стратегическое значение». Соглашение вызвало возмущение первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, который заявил, что в последнее время Азербайджан ищет способы показать свое «враждебное» отношение к России, и что решение снабжать Украину газом надо рассматривать именно в этом контексте.

Ранее Ильхам Алиев говорил, что Азербайджан не поставляет оружие Украине, хотя такие просьбы были, но оказывает ей гуманитарную помощь. Объем последней превысил 40 млн евро. В том числе республика участвует в восстановлении города Ирпень, где проживает большая азербайджанская диаспора.