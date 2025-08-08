В ночь на 8 августа российские войска нанесли удар дронами-камикадзе «Шахед» по нефтебазе азербайджанской государственной компании SOCAR, расположенной в Одесской области. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В результате атаки на объект вспыхнул пожар, было повреждено дизельное трубопроводное соединение. Возгорание удалось оперативно локализовать, однако четыре сотрудника предприятия получили серьезные травмы и были экстренно госпитализированы. Сейчас на месте инцидента проводятся аварийно-восстановительные работы, а масштаб ущерба еще устанавливается.

Как отметили собеседники издания, официальные результаты расследования пока не обнародованы, однако характер и точность попаданий пяти управляемых беспилотников свидетельствует о том, что нефтебаза SOCAR была главной целью атаки.

Это уже не первый удар по энергетической инфраструктуре региона за последние дни. Так, в ночь на 6 августа российская армия атаковала компрессорную станцию, принадлежащую «Оператору ГТС Украины», также в Одесской области. Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, объект был обстрелян «десятками беспилотников».

Компрессорная станция используется для приема американского природного газа, а также для тестовых поставок азербайджанского «голубого топлива». В Минэнерго подчеркнули, что удар носил преднамеренный характер и был направлен на подрыв торговых связей Украины с Азербайджаном, США и странами Европы.