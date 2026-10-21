Оборонные ведомства Турции, Катара, Индонезии и Пакистана подписали в Дохе Бадрский многосторонний меморандум о взаимопонимании.Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Свои подписи под меморандумом поставили министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, заместитель премьер-министра Катара, государственный министр по вопросам обороны шейх Сауд бин Абдулрахман бин Хасан Аль Тани, заместитель министра обороны Индонезии Юсуф Джаухари и министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.

Согласно заявлению, соглашение направлено на развитие сотрудничества в сфере военного производства, укрепление военного потенциала четырех стран и удовлетворение потребностей дружественных и союзных государств.

Документ также предусматривает взаимодействие в области военно-технической подготовки, научных исследований и опытно-конструкторских разработок.

Отмечается, что соглашение призвано способствовать развитию совместных решений и производственных направлений с учетом современных оборонных технологий.

В министерстве отметили, что соглашение будет способствовать расширению военного сотрудничества между участниками, укреплению связей между оборонными отраслями и развитию многостороннего взаимодействия в интересах безопасности и стабильности.

Меморандум получил название «Бадр», что означает «полнолуние». По оценке турецкого оборонного ведомства, документ имеет важное военное и экономическое значение для всех четырех стран.

В церемонии подписания также принял участие глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Халук Гёргюн. (Агентство Анадолу)