Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News 21 октября подтвердил, что готов к остановке войны на линии боевого соприкосновения. После этого, сказал Зеленский, партнёры из США и Европы должны дать гарантии, что российская агрессия не возобновится.

В ответ на вопрос телеведущего, рассматривает ли Украина заморозку войны по состоянию на сегодняшний день независимо от причин начала конфликта, Зеленский заявил: «Да. Сейчас нам нужно заморозить [боевые действия], и это реальный способ закончить войну. Мы назовём это перемирием, или, как говорит президент Трамп, прекращением убийств. Заморозить и прекратить. Это минимум, которого мы хотим сегодня от России – заморозка и переговоры».

Далее, сказал Зеленский, Киев обратится к США и европейским партнёрам за гарантиями безопасности. Затем, продолжил он, будет необходимо восстанавливать страну после нанесённого ей войной ущерба. «Девять с половиной миллионов наших граждан потеряли свой дом и рассеяны по всему миру, – подчеркнул украинский президент. – Они вернутся и будут заново строить страну».

В последнее время президент США Дональд Трамп резко критиковал Зеленского за то, что тот якобы не хочет завершать войну с Россией. Трамп отмечал, что Зеленский «не тот человек, с которым Соединённым Штатам стоит иметь дело», поскольку «не хочет договариваться» с Россией о прекращении войны. По словам Трампа, вероятнее всего, соглашение о мире может быть достигнуто, но без Зеленского». 10 октября американский президент заявил, что хотел бы видеть нового человека на посту президента Украины. «Им нужен новый лидер, который сможет заключить сделку», – сказал Трамп. (svoboda.org)