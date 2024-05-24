Президент России Владимир Путин готов остановить войну в Украине и согласиться на перемирие, при котором войска останутся на нынешней линии фронта. Об этом в пятницу пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре российских источника. При этом утверждается, что Путин готов продолжать войну, если Киев и Запад не согласятся на перемирие на этих условиях.

Москва и Киев пока не комментировали публикацию агентства. Путин ранее заявлял, что Россия готова к переговорам, если они будут «учитывать ситуацию, сложившуюся на земле». Одновременно он утверждал, что Россия по-прежнему стремится выполнить так называемые цели «специальной военной операции» (официальное российское название войны в Украине), сформулированные крайне неясно («денацификация и демилитаризация Украины»). Власти Украины неоднократно заявляли, что готовы на переговоры только после вывода российских войск с международно признанной территории страны – в так называемых границах 1991 года, на момент распада СССР.

Как пишет Reuters, три источника, знакомые с дискуссиями в окружении российского президента, сообщили агентству, что Путин в узком кругу якобы выражал недовольство тем, что украинские власти не готовы к переговорам на его условиях, а Запад их в этом поддерживает. Четвёртый источник, который, как уточняет Reuters, ранее работал с Путиным, говорит, что тот готов «заморозить войну», но при этом может и воевать дальше.

Пресс-секратарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на запрос Reuters сказал, что Россия не хочет «вечной войны» и готова к переговорам – но только ради достижения своих целей.

По мнению источников, на которые ссылается Reuters, Путин считает, что достигнутый в ходе войны контроль над рядом украинских территорий можно будет в случае заключения перемирия представить российскому народу как «победу». При этом новое решительное наступление потребует очередной мобилизации, которой, как утверждает один из источников, Путин не хочет, помня о непопулярности так называемой частичной мобилизации в сентябре 2022 года. (svoboda.org)