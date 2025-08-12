Украина может отказаться от потерянных территорий для прекращения боевых действий и в целях получения гарантий безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО. Как сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники, президент Украины Владимир Зеленский смягчил позицию в преддверии российского-американского саммита.

Как передает ТАСС, по ее данным, украинские власти готовы заморозить конфликт по нынешней линии боевого соприкосновения. При этом в Киеве не хотят уступать территории, которые находятся под ее контролем в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Как уточнила газета, европейские чиновники считают, что у Зеленского «есть возможность действовать в интересах растущего числа [украинских] избирателей, готовых согласиться на территориальные уступки Москве в обмен на прекращение» боевых действий. С точки зрения издания, Зеленскому «придется изловчиться, поскольку конституция страны не позволяет ему уступать территории без общенационального референдума».

Согласно публикации, в обмен на отказ от территорий Киев рассчитывает получить «надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО».

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.