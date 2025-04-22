Владимир Путин готов остановить боевые действия в Украине по текущей линии фронта в рамках возможного мирного соглашения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, российский президент во время встречи в Санкт-Петербурге заявил Стиву Уиткоффу, специальному посланнику президента Дональда Трампа, что Москва может отказаться от претензий на части четырех оккупированных областей Украины, которые остаются под контролем Киева. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Взамен Москва рассчитывает на признание со стороны США аннексии Крыма и фактического контроля России над остальными захваченными территориями. Однако, как отмечают европейские чиновники, говорившие на условиях анонимности, инициатива Путина может быть тактическим ходом, чтобы заставить Трампа принять другие требования Кремля и навязать их Украине как свершившийся факт. «Сейчас на Киев оказывается сильное давление, чтобы он пошел на уступки, и Трамп мог заявить о победе», — заявил один из собеседников Financial Times.

Обсуждение предложений продолжится в среду, 23 апреля, на встрече представителей Украины, США и европейских стран в Лондоне. Однако, как утверждают источники Financial Times, ни Стив Уиткофф, ни госсекретарь США Марко Рубио на встрече присутствовать не будут. От США в переговорах примет участие специальный представитель Трампа по Украине Кит Келлог. По данным издания, в ходе предыдущей встречи в Париже США выдвинули ряд предложений, которые, по мнению Белого дома, могут стать основой будущего соглашения. Высокопоставленные украинские источники сообщили, что среди этих идей есть те, с которыми Киев согласен, однако не стали уточнять детали.

Среди инициатив, обсуждаемых в рамках потенциального соглашения, — размещение европейского миротворческого контингента на территории Украины и участие отдельных военных сил, не входящих в НАТО, в мониторинге прекращения огня вдоль всей линии фронта протяженностью свыше 1000 километров, пишет FT. Эти силы должны будут взаимодействовать с представителями обеих сторон конфликта — как Украины, так и России — с целью соблюдения перемирия. Согласно проекту соглашения, Украина обязуется не пытаться силой вернуть оккупированные территории, а Россия, в свою очередь, прекращает военные действия.

Тем не менее Москва ранее уже отвергала ряд предложений США, в том числе размещение любых сил НАТО на украинской территории, указывает издание. Кроме того, Кремль настаивает на том, чтобы Киев отказался от стремления вступить в Североатлантический альянс.

The Washington Post ранее сообщала, что в ходе предстоящей встречи в Лондоне США могут официально озвучить предложение о признании Крыма российским и замораживании линии фронта как основы для мирного соглашения. Также в пакете предложений может фигурировать частичная отмена антироссийских санкций. Взамен союзники Украины рассчитывают получить гарантии безопасности для Киева, а также поддержку программ послевоенного восстановления, финансируемых, в том числе, за счет замороженных российских активов.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля категорично заявил: «Крым — это наша земля. Любые дискуссии о статусе оккупированных территорий только затягивают войну». Глава европейской дипломатии Кая Каллас поддержала эту точку зрения, назвав возможное признание аннексии «грубой ошибкой» и выразив разочарование недостаточно жесткой, по ее мнению, позицией Вашингтона в отношении Москвы. (moscowtimes.ru)