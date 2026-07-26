Украина заявила, что поддерживает инициативу по прекращению боевых действий вдоль нынешней линии фронта и началу переговоров.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в социальной сети X. Он высоко оценил призыв Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к Президенту России Владимиру Путину прекратить войну.

«Мы благодарны Президенту Токаеву за послание Путину о том, что пришло время остановить войну. Это реалистичное, своевременное и мудрое послание», — заявил Андрей Сибига.

Министр подчеркнул, что Украина предложила прекратить войну вдоль нынешней линии фронта и перейти к дипломатическим переговорам. Однако, по его словам, Кремль по-прежнему не принимает этот путь к миру. Сибига добавил, что необходимо усилить международное давление на Россию, чтобы Москва приняла реальные мирные инициативы.