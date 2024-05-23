Украинские власти намерены построить до 10 тыс. км невзрывных заграждений вдоль линии фронта, сообщил изданию Liga.net источник в Генштабе ВСУ.

«Постепенно наращиваем. На угрожающих направлениях работают инспекционные группы, чтобы можно [было] оперативно обнаружить, что улучшить. Николаев, Харьков, Сумы — большинство будет выполнено», — сказал собеседник издания.

По его словам, в Запорожской области до конца месяца подрядчики должны передать фортификационные сооружения вооруженными силам. По состоянию на 19 мая общая протяженность линии боевого соприкосновения составляла 3750 км.

В начале мая украинские военнослужащие и чиновники сообщили Associated Press, что у ВСУ нет линий обороны в тылу, которые могли бы служить прикрытием для отступающих войск.

По словам военных, строить укрепленные линии нужно было до начала наступления российской армии. «К этому подошли безответственно… Люди не понимали, что укрепления могут спасти жизнь, если сделать это заранее. Многие думали, что нам не нужно будет готовить такие линии обороны. Они не ожидали нового российского наступления», — отмечал заместитель командира 47-й бригады, дислоцированной в районе Авдеевки.

Военнослужащий 67-й бригады ВСУ, занимающей позиции в районе Часова Яра, рассказал, что при переброске на новые позиции солдаты «ожидали увидеть блиндажи, лабиринт траншей и огневых позиций, но обнаружили ряд ям, едва ли достаточно больших, чтобы в них можно было спрятаться во время артиллерийских обстрелов». Из-за этого при отступлении бригада понесла большие потери.

«Мы потеряли командиров отделений, командиров взводов, командиров рот и сержантов. То есть мы потеряли весь костяк бригады», — говорил военный.

Одна из причин неготовности надежных оборонительных линий — массовое сокращение армии в независимой Украине, пишет АР. В частности, в свое время были расформированы почти все инженерные полки, а принадлежащие им экскаваторы и плуги были распроданы.

Военнослужащий оставшихся инженерных войск рассказал: когда в октябре его подразделение прибыло строить укрепления на востоке Украины, все, что у них было, — «это старая техника 1960-х годов и лопаты».

Осенью прошлого года власти Украины объявили о планах построить масштабную сеть укреплений на фронте. На эту цель Киев выделил почти 38 млрд гривен ($960 млн). В марте украинский президент Владимир Зеленский объявил, что Украина строит 2 тыс. км укреплений по трем линиям фронта.

По данным АР, первую линию укреплений вынуждены строить сами украинские военные, параллельно участвуя в боях. Вторую линию, на расстоянии 2–5 км за линией фронта и в пределах досягаемости российской артиллерии, возводят плохо оснащенные инженерные силы. Третья линия строится частными компаниями по военным контрактам. (moscowtimes.ru)