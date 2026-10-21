Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом объявил об освобождении 74-летнего американца Стивена Хаббарда, осужденного по обвинению в наемничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, Хаббард уже находится в аэропорту Пулково. В 2024 году суд в Москве приговорил его к шести годам и 10 месяцам лишения свободы. По версии следствия, Хаббард с 2014 года жил в Украине, а после начала российского вторжения вступил в ряды территориальной обороны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Хаббард был освобожден по его просьбе, с которой он обратился к Путину во время их телефонного разговора на прошлой неделе.

«В знак уважения к президенту Трампу от США не потребовалось ничего взамен – для России это беспрецедентный случай. Для этого освобождения не понадобилось никакого «обмена», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что если бы США ввели новые санкции против России, то переговоры об освобождении Хаббарда «были бы полностью прекращены».

Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге и продолжалась около трех часов.. Американский переговорщик прибыл в Россию из Осло, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами.

Как передает ТАСС, Путин спросил Уиткоффа об итогах этой встречи. Спецпредставитель Трампа назвал переговоры в Осло продуктивными. Уиткофф также выразил надежду, что Путин рассмотрит возможность возобновления трехсторонних переговоров России, Украины и США для обсуждения технических вопросов. Он добавил, что привез документы, в которых излагаются подходы к урегулированию войны в Украине.

Российские государственные СМИ сообщают, что Уиткофф поблагодарил Путина от имени Дональда Трампа за решение по «дизельной сделке». По словам российского президента, первый танкер, на котором будет 40 тысяч тонн топлива, «уйдет через 2-3 дня».

В переговорах принимал участие спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Еще один представитель Дональда Трампа — Джаред Кушнер — не смог прилететь в Санкт-Петербург из-за болезни. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал ТАСС, что он подключился к переговорам по видеосвязи. (svoboda.org)