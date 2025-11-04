Эммануэль Макрон объявил об освобождении Сесиль Колер и Жака Париса, задержанных в Иране в 2022 году.

Оба были приговорены в середине октября иранским правосудием к 20 и 17 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже, передает euronews.com.

«Огромное облегчение» — так президент Франции прокомментировал в Х новость об освобождении Сесиль Колер и Жака Париса.

Французская пара была задержана в Иране в 2022 году, в течение трех лет содержалась в заключении по обвинению в шпионаже в пользу французских и израильских спецслужб.

14 октября иранский суд приговорил их к 20 и 17 годам тюремного заключения. 40-летняя учительница литературы из Эльзаса и её 72-летний коллега, профессор математики на пенсии, были арестованы 7 мая 2022 года во время туристической поездки в Иран.

Французские граждане «вышли из тюрьмы Эвин и направляются в посольство Республики в Тегеране», — объявил Эммануэль Макрон, «приветствуя этот первый шаг».

«Диалог продолжается, чтобы позволить им вернуться во Францию как можно скорее»,- добавил он. Оба были «на пределе сил» после вынесения приговора, сообщили ранее их семьи. «Каждый день содержания под стражей возлагает на французское государство ответственность за выживание Сесиль и Жака», — заявила Ноэми Колер, сестра Сесиль.

Молодая женщина призналась, что ей удалось пообщалась с ними, «в течение восьми минут по видеосвязи» под пристальным наблюдением. «Это был сигнал бедствия»,- сказала она, добавив, что сестра ясно дала понять, что «не сможет выдержать еще три месяца или даже несколько недель заключения».