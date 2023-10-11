Палестинская группировка ХАМАС заявила, что освободила израильтянку с двумя детьми, который находились в заложниках. Об этом сообщает телеканал Аl Jazeera.

«Появились кадры того, что, по словам группировки «Бригады Аль-Кассам» ХАМАСа, является освобождением израильтянки и ее детей», — пишет теканал.

Как он отмечает, на кадрах, которые сняты издалека, видны женщина и дети, а также уходящие мужчины, предположительно боевики ХАМАС. Женщина и дети находятся на открытой местности возле забора, который, подчеркивает Аl Jazeera, может быть границей между Израилем и сектором Газа.

Комментариев израильской стороны пока нет.

11 октября сообщалось, что Турция ведет с палестинским движением ХАМАС переговоры об освобождении удерживаемых бойцами организации людей.