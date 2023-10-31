Израильская армия успешно освободила военнослужащую Ори Магадиш из плена ХАМАС в ходе операции в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

Ори Магадиш была захвачена в плен 7 октября, в первый день нападения ХАМАС на Израиль. Ее освободили в ночь на 30 октября. После освобождения Магадиш прошла медицинское обследование, а затем встретилась с семьей встретилась с семьей.

Израильские власти 27 октября объявили о расширении операций ЦАХАЛ в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о запуске нового этапа войны с целью уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. В ходе операции в секторе Газа введены пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения. Представитель армии Израиля Даниэль Хагари отметил, что увеличение военного давления на ХАМАС может способствовать освобождению заложников.

Параллельно стороны пытались вести переговоры об освобождении заложников в Газе. Однако, как сообщает NBC, эти попытки остановились после отказа Израиля возобновить поставки топлива в регион. «Переговоры в четверг шли очень хорошо, и переговорщики надеялись, что сделка может быть достигнута в выходные. Но разногласия возникли рано утром в пятницу, что привело к тому, что переговоры зашли в тупик», — рассказал дипломат, знакомый с ходом переговоров.

С 7 октября в плен ХАМАС попали 239 заложников, включая детей и пожилых людей. Половина заложников — граждане 25 иностранных государств, включая 54 граждан Таиланда, 15 аргентинцев, 12 американцев, 12 немцев, шесть французов и шесть россиян. (moscowtimes.ru)