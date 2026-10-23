Китай предложил Европейской комиссии присоединиться к Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (WAICO), созданной Пекином для развития международного взаимодействия в сфере ИИ. Об этом сообщил брюссельский портал Rapporteur со ссылкой на источники.

Китай и США стремятся укрепить свои позиции в разработке более мощных моделей искусственного интеллекта и формируют международные объединения для сотрудничества в этой области. Европа, отмечает Rapporteur, уступает в технологической гонке.

WAICO была учреждена Китаем летом 2026 года. Как пишет издание, к организации присоединились 28 стран, при этом среди них нет стран ЕС. На этой неделе Еврокомиссия проинформировала национальных экспертов о предложении Пекина, пишет Rapporteur.

ЕС ранее присоединился к американской инициативе в сфере ИИ Pax Silica, созданной в конце 2025 года. Официально ее цель заключается в обеспечении безопасности глобальных цепочек поставок, необходимых для развития искусственного интеллекта. Еврокомиссия подписала соглашение о присоединении к инициативе от имени всего Евросоюза.