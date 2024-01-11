В Греции в ближайшее время будет опубликован законопроект об однополых браках. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил о необходимости покончить с дискриминацией по гендерным признакам.

Греция за последние десять лет осуществила реформы, улучшающие правовое положение ЛГБТ+ сообщества. Долгое время греческая православная церковь сопротивлялась нововведениям, отмечает Reuters.

Мицотакис, пытающийся покончить со своим привычным образом консервативного политика, написал проект национальной стратегии в сфере прав ЛГБТ+. Этот курс может получить поддержку среди левых политиков и общественности с левыми взглядами. Более консервативные круги могут негативно отнестись к шагам Мицотакиса. (svoboda.org)