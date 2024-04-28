Парламент Ирака принял закон, предусматривающий уголовное наказание за однополые связи. Согласно ему, геям и лесбиянкам будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы. Также предусмотрены тюремные сроки за «гендерное несоответствие» — например, чрезмерно женственный вид у мужчины. До трёх лет тюрьмы смогут получить за «смену пола» трансгендерные люди, а также врачи, которые оказывают им помощь в трансгендерном переходе.

В законе указано, что его цель — «защитить иракское общество от морального разложения и захлестнувших мир призывов к гомосексуальности», сообщает Reuters. Он был поддержан в первую очередь консервативными шиитскими партиями, составляющими большинство в парламенте страны.

В первоначальном варианте законопроекта планировалось карать гомосексуалов смертной казнью, однако в ходе обсуждения наказание было решено смягчить.

Ранее в Ираке гомосексуальность не была напрямую криминализирована, однако к представителям ЛГБТ применялись многочисленные статьи об оскорблении общественной морали. Гомосексуалы также нередко становятся жертвами избиений, изнасилований и убийств, которые совершают как отдельные люди, так и вооружённые группы. Такие преступления чаще всего остаются безнаказанными. (svoboda.org)