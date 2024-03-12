Браки между двоюродными братьями и сестрами могут быть запрещены.

Как передает АПА, об этом заявил заведующий сектором отдела законодательной и правовой политики Администрации Президента Рустам Гасымов в ходе состоявшихся сегодня общественных обсуждений «Родственные браки».

Он отметил, что на законодательном уровне обсуждается запрет браков между родственниками третьей и четвертой степени родства: «Сюда относится и брак между двоюродными братьями и сестрами. Реальная ситуация показывает, что проблема все еще имеет место, несмотря на многолетнюю просветительскую работу. Поэтому важно, чтобы государство предприняло шаги».

«В таких браках чаще рождаются дети с проблемами со здоровьем. Эти браки негативно влияют на наш генофонд и наше будущее. Вопрос очень серьезный, и государству важно принять меры», — сказал Гасымов.