Азербайджан работает над присоединением к транзитной системе в рамках Евросоюза (ЕС).

Как сообщает #, об этом заявил начальник управления таможенного контроля Государственного таможенного комитета (ГТК) Джафар Гулузаде на мероприятии CEO MeetUp Logistics & Trade, организованном Caspian Energy Club и ОО «Ассоциацией транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана».

«В рамках ЕС используется компьютеризированная транзитная система. Азербайджан выразил желание присоединиться к этой конвенции. Наша страна получила неофициальный статус наблюдателя в Осло, столице Норвегии. После завершения необходимых процедур мониторинговая группа проведет оценку», — отметил он.