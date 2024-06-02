Министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз заявила, что Новая Зеландия рассматривает возможность присоединения ко второму компоненту военного альянса AUKUS, в который входят Австралия, Великобритания и США. Как сообщает ТАСС, с таким заявлением она выступила на форуме «Шангри-Ла» в Сингапуре.

Второй компонент AUKUS предполагает совместную разработку неядерных вооружений.

«Новая Зеландия изучает возможность потенциального участия во втором компоненте AUKUS, но любые решения об участии будут приниматься нашим правительством», — подчеркнула Коллинз.