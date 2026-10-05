Новая Зеландия отклонила предложение о присоединении к Банку обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB), создаваемому под руководством Канады для финансирования милитаризации стран — членов НАТО. Об этом сообщило радио RNZ со ссылкой на МИД страны.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что оборонная промышленность получит больше выгоды от мер, улучшающих рыночные возможности, чем от создания специального механизма финансирования обороны», — приводит радиостанция слова из заявления новозеландского министерства.

Согласно оценке МИД страны, первоначальный взнос для Новой Зеландии при вступлении в DSRB составляет около $56 млн, а дальнейшие расходы могли бы вырасти еще больше. Отмечается, что решение Новой Зеландии было доведено до Канады в конце августа. Новая Зеландия не является членом НАТО.

Ранее сообщалось, что о готовности участвовать в учреждении DSRB объявили Албания, Бельгия, Греция, Канада, Латвия, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. Штаб-квартира финансового консорциума будет располагаться в Монреале, цель его создания — привлечение до $134 млрд на финансирование военных проектов.