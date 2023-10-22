Армия обороны Израиля нанесла удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами и вывела их из строя.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на сирийскую армию.

Отмечено, что сегодня утром примерно в 05:25 израильская армия одновременно осуществила воздушную атаку с залпами ракет со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. Физическое повреждение взлетно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя.