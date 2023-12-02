Палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей, которые были заложниками движения в секторе Газа, заявил заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, передает телеканал Al Jazeera.

Израиль указывает, что в заложниках у ХАМАС остаются женщины и дети, отметил он. «Мы заявили, что их нет. Мы обменяли тех женщин и детей, которые у нас были. Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться», — уточнил он.

Салех аль-Арури добавил, что оставшиеся у ХАМАС заложники — израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в армии Израиля.