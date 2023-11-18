Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что израильтяне стали просить у Турции помощь в освобождении заложников, захваченных ХАМАС. Его слова передает агентство Anadolu.

«Насколько мы понимаем, некоторые из заложников, удерживаемых ХАМАС, пострадали от израильских расправ над мирным населением. <..> Раз израильские семьи обращаются к нам таким способом, они потеряли надежду на свое собственное правительство», — заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, среди обратившихся к Анкаре за помощью родственников заложников есть пострадавшие от «расправ Израиля над мирными жителями.

До этого Израиль заявил, что ХАМАС прекратил переговоры по освобождению заложников.