​Лидер неонацисткой армянской группировки Hosank Айк Назарян, распространяющий антисемитские карикатуры и тексты, продолжает спокойно и свободно жить в Ереване.

Об этом пишет израильский сайт Detaly. Отмечается, что ни сам Назарян, ни его соратники по Hosank не задержаны, никаких следственных действий против них не ведется.

Согласно источнику, фото в Ереване, которые Назарян публикует в своих соцсетях, «способны опровергнуть сообщения о том, что нацист и сотоварищи якобы покинули территорию Армении, а правоохранительные органы якобы ведут расследование их деятельности».

В интервью армянской газете Hraparak 13 января 2024 г., Назарян заявлял, что после проведения неонацистского марша в Ереване, полицейские лишь предупредили его, что нужно было брать разрешение.