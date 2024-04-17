Народно-освободительная армия Китая (НОАК) подняла боевые самолеты для контроля за пролетом морского патрульного самолета P-8A «Посейдон» (Poseidon) ВМС США над Тайваньским проливом.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си.

«Восточная зона боевого командования НОАК организовала боевые самолеты для слежения за пролетом американского самолета и предупреждения его», — говорится в заявлении Ли Си, опубликованном на сайте Минобороны КНР.

Ранее пресс-служба Седьмого флота ВМС США проинформировала, что морской патрульный самолет P-8A пересек воздушное пространство над Тайваньским проливом.

Пролет американского самолета состоялся после первого за последние полтора года контакта министров обороны КНР и США. Контакты военных на высоком уровне были приостановлены после поездки в августе 2022 года на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США, которым тогда была Нэнси Пелоси.