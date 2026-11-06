Президент США Дональд Трамп назначил новым главой аппарата Белого дома своего давнего советника Стивена Миллера, сместив с этой должности Сьюзан Уайлз.

С понедельника Уайлз перейдет в политический штаб президента, написал Трамп на своем сайте Truth Social.

До последнего времени Стивен Миллер был заместителем главы аппарата Белого дома. Он также работал советником Трампа во время его первого президентского срока и оставался в администрации до последних дней ее работы, когда многие чиновники предпочли уйти в отставку после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Миллер известен как сторонник максимально жесткого ограничения иммиграции. В своем посте Трамп назвал его «одним из моих самых доверенных советников».

Перестановке в аппарате Белого дома предшествовал разгром республиканцев на промежуточных выборах. Он породил спекуляции о возможных отставках в администрации, однако основными кандидатами на увольнение считались министр обороны Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио.

Источник американского партнера Би-би-си CBS рассказал, что заявление об отставке Уайлз подала вечером в четверг.

Уайлз в своем заявлении назвала работу в команде Трампа «честью всей жизни». «Моя роль, возможно, меняется, но моя приверженность президенту и его миссии не изменится никогда», — подчеркнула она.

69-летняя Уайлз считалась влиятельной и близкой к президенту фигурой. В начале месяца Трампу задавали вопрос о том, возможна ли ее замена на этом посту, и он ответил: «Ноль шансов». «Сюзи здесь и останется здесь еще долго», — добавил он.