Владимир Путин пытается использовать стремление Дональда Трампа как можно быстрее добиться завершения войны в Украине, чтобы еще больше ослабить ее и Европу. В то время как Трамп после встречи с путинским посланником анонсировал «большую сделку», которая может «затронуть не только Украину… а вообще всю Европу», кремлевский лидер потребовал сдачи Киевом неоккупированной части Донбасса только в качестве предварительного условия для прекращения огня. Об этом Financial Times рассказали два человека, прилагающие по неофициальным каналам усилия к прекращению войны. По словам одного из них, Путин ждет дальнейших территориальных уступок в рамках итогового соглашения, предусматривающего договоренности с НАТО о гарантиях безопасности.

По мнению источников FT, маловероятно, что начинающиеся на следующей неделе переговоры в Абу-Даби приведут к перемирию, поскольку Путин пытается вернуть себе преимущество в войне за счет массированных бомбардировок Украины этой зимой. «Я уничтожу всю вашу инфраструктуру, пока вы не согласитесь, — сказал один из собеседников, перефразируя Путина. – К следующему году у Украины не останется никакой инфраструктуры. Все мосты, порты, железные дороги, энергетическая инфраструктура, электростанции… будут уничтожены».

Как сообщил зять Трампа Джаред Кушнер, Вашингтон провел «продуктивные и содержательные» переговоры с Украиной, НАТО и европейскими партнерами о гарантиях безопасности для Киева и архитектуре европейской безопасности. По его словам, Вашингтон стремится «разработать практические меры, учитывающие соображения всех сторон», включая «устойчивую основу для долгосрочной безопасности и стабильности в Европе». Но Москва рассматривает перенос акцента с территориальных вопросов на гарантии безопасности лишь как способ еще больше затянуть переговоры, одновременно подрывая военные позиции Украины, говорит собеседник FT.

В европейских странах выступают против использования мирных переговоров по Украине для обсуждения новой архитектуры безопасности на континенте, опасаясь, что Москва будет пытаться восстановить свою сферу влияния и подорвать суверенитет стран на восточном фланге НАТО. Более того, там опасаются, что администрация Трампа может заключить сделку с Россией в ущерб европейской безопасности, пишет FT.

Один европейский чиновник назвал заявление Кушнера «полной неожиданностью»: «Никаких параллельных переговоров по вопросам европейской безопасности не будет до тех пор, пока не закончится война [против Украины]. К тому же мы знаем, что россияне имеют в виду, говоря об этом, и этого не произойдет».