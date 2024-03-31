Мэр Киева Виталий Кличко выступил против идеи заморозки конфликта на Украине и территориальных уступок.

«Это (идея заморозки) ошибочная точка зрения, вместо этого нам необходимо больше поддержки. Мы не отдадим никаких территорий России. Это не может быть компромиссом. Ракетные удары по-прежнему нарастают, мы срочно нуждаемся в новых ракетах Patriot и новых возможностях для защиты людей», — заявил он

Украинский политик считает, что по-прежнему сохраняется опасность российского наступления на Киев, который, по его мнению, «был и остается целью» для РФ.

«Мы это знаем, и мы намного лучше, чем два года назад, подготовлены к возможным новым атакам», — утверждал Кличко.

С идеей заморозки конфликта ранее выступил глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених. В ФРГ его инициатива встретила как поддержку, так и критику.