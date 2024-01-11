Любые паузы в боевых действиях Украины против напавшей на нее России пойдут на пользу только россиянам и помогут им перевооружиться, заявил в Таллинне на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в четверг, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский. Эстония стала вторым этапом балтийского турне главы украинского государства, в Таллинн он прибыл в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

На пресс-конференции Владимир Зеленский указал на объемы дронов и ракет, производимых самой Россией, и их большой дефицит. РФ закупает дроны у Ирана, договаривается о ракетах, а также уже получила более 1 млн артиллерийских снарядов от КНДР, напомнил он. Поэтому пауза в боевых действиях не будет заморозкой конфликта, она только поможет Москве получить новое оружие и подготовиться к продолжению ударов по Украине, добавил украинский президент и предупредил, что «никаких пауз для России не будет».

Одновременно Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за свои действия, а ее замороженные активы должны быть конфискованы в помощь Украине. «Россия будет финансово отвечать за агрессию. Это также будет поучительным уроком для всех», — указал Зеленский. Он поблагодарил Эстонию за поддержку Украины, отдельно отметив помощь с лечением и реабилитацией украинских военных в этой стране, а также 12 пакетов военной помощи. (DW)