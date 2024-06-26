Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах президента вернуть домой журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, суд над которым начался в России.

«Эван Гершкович… будет отпущен на свободу еще до того, как я вступлю в должность, если выиграю выборы 5 ноября», — написал он в социальной сети Truth Social в среду.

Трамп отметил, что президент США Джо Байден «не может ничего сделать как надо», и предположил, что он может потратить миллиарды долларов на то, чтобы вернуть Гершковича в США.

«Не бойся, Эван, скоро я верну тебя домой, и ты будешь в безопасности!» — подытожил Трамп.

Свердловский областной суд в среду провел первое слушание по существу уголовного дела о шпионаже в отношении Гершковича. Следующее слушание по делу назначено на 13 августа.