Состояние бывшего президента США Дональда Трампа увеличилось на $500 млн после того, как в январе 2021 года истек срок его полномочий в должности главы государства. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В материале указано, что в настоящее время состояние экс-хозяина Белого дома оценивается в $3,1 млрд. При этом два года назад соответствующий показатель достигал отметки в $2,6 млрд, уточняется в статье.

«Компания никогда не была сильнее и лучше. У нас больше всего денег и самый низкий долг. Мы переживаем фантастический момент», — процитировало агентство слова вице-президента Trump Organization Эрика Трампа.

Последний является третьим по старшинству ребенком бывшего президента США. Он родился в январе 1984 года, когда Дональд Трамп еще состоял в браке с Иваной Трамп.

Также в статье подчеркивается, что бизнес экс-главы государства продемонстрировал устойчивость на фоне начавшегося в стране кризиса недвижимости. На данный момент 45-й хозяин Белого дома находится в наилучшей финансовой ситуации по сравнению с «последними десятилетиями».