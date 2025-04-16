Джо Байден выступил во вторник с первой речью после ухода с поста президента. Он раскритиковал политику администрации Дональда Трампа в сфере социального обеспечения, которая «нанесла столько вреда и разрушения, что просто дух захватывает». При этом он ни разу не назвал Трампа по имени.

Бывший президент США выступил на конференции в Чикаго, посвященной правам людей с инвалидностью. Он заявил, что правительство «нанесло сокрушительный удар» по системе социального обеспечения, которую миллиардер Илон Маск, занимающийся сокращением государственных расходов, назвал «крупнейшей финансовой пирамидой в истории».

«Менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и разрушения, что просто дух захватывает», — заявил Байден.

Он назвал соцобеспечение «святой обязанностью» и подчеркнул, что оно много значит для жизни людей. По его словам, американский народ никогда не был настолько разделен, и нынешним положением дел довольны лишь тридцать процентов, но у этих тридцати процентов «нет сердца».

Агентство социального обеспечения платит пенсии и пособия по старости и инвалидности. Оно обеспечивает около 67 миллионов американцев и тратит около 1,6 триллиона долларов в год.

Департамент эффективности правительства (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, в феврале начал сокращать сотрудников агентства. Планируется уволить около 7000 человек.