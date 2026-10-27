Месяц назад Нидерланды вернулись в конкурс после демарша прошлого года, когда в знак протеста против действий Израиля в Секторе Газа несколько стран не приняли участие в «Евровидении».

Нидерланды в итоге объявили, что будут участвовать в этом году. Это произошло после того, как голландская телерадиокомпания AVROTROS, отвечавшая за проведение “Евровидения” в своей стране, отказалась от участия, заявив, что «нынешние обстоятельства несовместимы с ее ценностями». В результате ответственность за организацию конкурса была возвращена общественной телерадиокомпании NPO.

Во вторник стало известно, что Нидерланды не будут направлять своего представителя на «Евровидение-2027», сообщила голландская общественная телерадиокомпания. По словам телерадиокомпании, причиной этого является недостаточная поддержка для участия.

«К сожалению, нам не удалось найти подходящий формат, поэтому мы вынуждены заключить, что на данном этапе еще слишком рано участвовать в Евровидении в 2027 году», — заявила председатель совета директоров организации. «В связи с деликатностью рассматриваемых вопросов мы решили пока приостановить участие».

NPO планировала привлечь к участию голландские организации через независимую группу внешних экспертов, при этом к участию были приглашены и другие общественные телерадиовещательные компании.

Однако ни одна из телекомпаний не захотела предоставить персонал для проекта, в результате чего у NPO не оказалось достаточной поддержки для организации участия.

Об отказе уже объявили Ирландия и Чехия.

Ирландия уже объявила о своем отказе, а глава испанской государственной телерадиокомпании также высказался за бойкот.

В следующем году конкурс состоится 15 мая в болгарском черноморском городе Бургас.